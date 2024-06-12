У Раді зареєстрували законопроєкт про платну бронь

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки.

Документ передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у Facebook в середу, 12 червня.

«У законі ми заклали концепцію «економічного бронювання», яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів», – зазначив він.

За словами Наталухи, бронювання працюватиме наступним чином:

Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника – має можливість його забронювати;

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками;

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

Також Дмитро Наталуха повідомив, що незабаром будуть подані два альтернативних законопроекти, які будуть включати:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн,

змішану модель – 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

«Ці законопроєкти – результати піврічної роботи величезної команди людей, яка невпинно 24/7 проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом», – зазначив Наталуха.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що у Раді пропонують платну бронь від мобілізації. Відповідний варіант напрацювали у Комітеті з питань економічного розвитку.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що у Раді розглядається дві моделі економічного бронювання. За його словами, один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий – це квотне бронювання по галузях.

«За нашими розрахунками, якщо ухвалять модель бронювання без ФОПів, то бюджет може отримувати десь 200 млрд гривень на рік. Якщо з фізичними особами підприємців – це десь 320 млрд гривень», – скахав Наталуха.

За його оцінками, залежно від того, чи буде популярним цей інструмент, чи ні, то цифри надходжень можуть зростати або падати. При цьому якщо бізнес укладатиме ставки бронювання у вартість своєї продукції, то українців чекатимуть негативні наслідки зростання цін.