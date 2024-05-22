У Раді пропонують бронь від мобілізації за 20 тисяч на місяць

У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради напрацювали варіант економічного бронювання від мобілізації. Про це сказав голова комітету Дмитро Наталуха, повідомляє прес-служба парламенту.

За його словами, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».

На думку Наталухи, українському бізнесу «все одно потрібно бронювання, бо він має працювати».

«Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним», – заявив нардеп.

Він вважає, що стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, «скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець».

«Економічне бронювання – це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою. Та про збереження економіки», – резюмував Наталуха.

Зрозуміло, що ця модель має як плюси, так і мінуси. Також очевидно, що критики буде дуже багато. Наприклад, легко уявити ситуацію, що люди, які платять по 5-10 тисяч доларів, щоб отримати інвалідність чи виїхати за кордон, тепер просто будуть фіктивно влаштовуватися на роботу і через керівництво сплачувати ці гроші «законно» за можливість уникнути мобілізації. І в цьому випадку теж важко однозначно сказати — погано це (адже маємо різновид ухилянства) чи добре (бо гроші підуть не в кишені хабарників, а до бюджету).

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що у Раді розглядається дві моделі економічного бронювання. За його словами, один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий – це квотне бронювання по галузях.