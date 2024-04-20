У Путіна відреагували на рішення Конгресу про допомогу Україні

Лідер фашистського режиму Росії Путін і його посіпаки явно розчаровані вирішенням в США питання щодо фінансування військової і іншої допомоги Україні. Але намагаються тримати удар. Прогнозовано робиться ставка на пропагандистський наратив про те, що допомога, мовляв, лише затягне час…

Так, прессекретар Путіна Пєсков заявив, що рішення Палати представників Конгресу США «ще більше розорить Київ».

«Це ще більше збагатить Сполучені Штати Америки і ще більше розорить Україну, ще більше буде загиблих українців з вини «київського режиму», – цитує Пєскова ТАСС.

Насправді, рішення історичне. Завдяки ньому Україна зможе витримати навалу і в разі єдності партнерів перемогти у війні.

Ухвалення Палатою представників Конгресу США законопроєктів про іноземну допомогу надсилає світу «чіткий сигнал» про лідерство Америки. Таку заяву зробив президент США Джо Байден, повідомляє телеканал CNN.

Він закликав Сенат без зволікань підтримати цей закон, щоб якнайшвидше поставити на фронт в Україну необхідну ЗСУ зброю.

«Сьогодні відбулось голосування Палати представників Сполучених Штатів. Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими», – відреагував президент України Володимир Зеленський.