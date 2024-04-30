У Польщі зробили заяву щодо повернення українських чоловіків додому

Рішення щодо дозволів на проживання українських чоловіків віком 18-60 років має ухвалюватися на європейському рівні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, повідомляє WNP.

Журналісти запитали його про потенційну ситуацію, за якої український уряд проситиме Польщу не продовжувати посвідку на проживання для чоловіків віком 18−60 років.

«Ми точно не будемо захищати ухилянтів», — відповів Шейна.

Він додав, що переконуватиме главу МЗС Радослава Сікорського не продовжуватиме ці дозволи та наголосив, що офіційної позиції з цього приводу немає, тому що не було комунікації українського уряду з урядом Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що якщо Україна звернеться за підтримкою або допомогою, «ми в такому разі завжди надамо підтримку і допомогу».

Він додав, що дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні.

«Рішення на європейському рівні забезпечать повну ефективність цієї дії, і ми зацікавлені в таких рішеннях», — наголосив польський міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

Уряд Литви теж допустив можливість допомоги Україні в питанні повернення чоловіків призовного віку.

А ось у Німеччині, навпаки, дали зрозуміти, що повернення людей проти їх бажання неможливе.