У Польщі розгорівся скандал через арешт військових, які зупиняли нелегалів

У Польщі вибухнув скандал через арешт кількох військових, які здійснили попереджувальні постріли у напрямку великої групи нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Інцидент стався ще в у березні, але ресурс Onet.pl описав його в середу, 5 червня, а сьогодні, 6 червня, прем’єр-міністр Дональд Туск наказав з’ясувати ситуацію і зробити «швидкі організаційні, юридичні і кадрові висновки”.

Повідомляється, що наприкінці березня троє військових відкрили попереджувальні постріли у напрямку великої групи мігрантів, до 50 осіб, які силою намагалися прорватися через кордон з території Білорусі. Спочатку військові стріляли у повітря, а потім були змушені стріляти нелегалам під ноги, щоб ті відступили. Трьох бійців за перевищення повноважень затримала військова жандармерія, двом із них прокуратура згодом оголосила звинувачення.

Зазначається також, що випадки переслідування військових за попереджувальні постріли у бік нелегалів непоодинокі, але їх не афішують.

“Я отримав доповідь від міністра національної оборони. Поведінка прокуратури та військової жандармерії щодо наших військових викликає у людей обґрунтоване занепокоєння та гнів. Чекаю на швидкі організаційні, правові та кадрові висновки і рішення”, — написав Туск у мережі X.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш і його заступник Цезарій Томчик через це скасували заплановані пресконференції. У соцмережі X Косіняк-Камиш написав, що арешт військових, які зробили попереджувальні постріли у бік нелегалів, які намагалися прорватися через кордон, “є неприйнятним”, і додав, що буде дано оцінку діїям військової жандармерії. Він підкреслив, що закон має захищати військових, які стоять на сторожі безпеки країни.

Політики від опозиції вже заявили, що не залишать без уваги скандальну ситуацію.

Зазначимо, в березні у низці випадків нелегальні мігранти проявляли агресію й атакували польські служби.

Так, 20 березня зафіксовано 201 спробу нелегально перетнути кордон, а 21 березня — 287, що є добовим рекордом цього року.

Загалом від початку року загалом зафіксовано понад 2,3 тис. спроб нелегального перетину українсько-польського кордону в зоні відповідальності Підляського відділу Прикордонної служби РП.

Як відомо, у 2022 році вздовж 186-кілометрового кордону з Білоруссю був побудований сталевий бар’єр заввишки 5,5 метра, який є основним елементом захисту цього кордону від нелегальної міграції. Його доповнює система камер і датчиків, яка була побудована протяжністю 206 км цього кордону і вже повноцінно використовується польськими прикордонними службами.