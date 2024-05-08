У Польщі прикордонники затримали дезертира з армії Росії

Польські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю 41-річного російського військового, який дезертирував з однієї із частин на фронті і намагався через Польщу потрапити далі на Захід. Про це повідомляє RMF.FM в середу, 8 травня.

Зазначається, що затриманий росіянин був одягнутий в цивільний одяг і не мав при собі зброї.

Все вказує на те, що росіянин намагався нелегально потрапити до Польщі з Білорусі, втікаючи з фронту. При ньому були російські військові документи, зокрема контракт з армією, де вказується про його участь у бойових діях проти України.

Аби потрапити до Польщі, він використовував нелегальний міграційний канал, організований режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який в основному використовують іноземці з країн Близького Сходу, Африки і Центральної Азії.

Росіянина зараз перевіряють польські спецслужби.

Прикордонна служба Польщі вже офіційно підтвердила затримання 41-річного росіянина, який нелегально перетнув білорусько-польський кордон.

«Прикордонна служба підтверджує затримання дезертира з Росії. Це 41-річний чоловік, який незаконно перетнув кордон Білорусі з Польщею», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними української розвідки, станом на кінець квітня кількість дезертирів з Південного військового округу армії РФ досягла 18 тисяч осіб.

За даними ГУР, левова частка – близько 12 тисяч утікачів – припадає на 8-му загальновійськову армію, яку РФ постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі – контрактники.

«У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до Південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб», – йшлося у повідомленні ГУР від 29 квітня.

Тим часом у Росії різко зросла кількість вироків у справах про дезертирство. З початку 2024 року суди щодня оголошують в середньому по 34 вироки за втечу зі служби. Крім того, у РФ планують конфісковувати майно в солдатів за дезертирство.