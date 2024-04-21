У Нідерландах помер пацієнт, що 613 днів хворів на COVID-19

Інфікований коронавірусом 72-річний чоловік з Нідерландів, що хворів інфекцією 613 днів, умер. За весь час хвороби вірус мутував в організмі пацієнта 50 разів. Про це повідомляє Bild.

Пенсіонер також страждав від хвороби кісткового мозку, що вразила його стовбурові клітини та еритроцити, а потім переросла в лейкемію. Він був змушений приймати імунодепресанти. Вони послаблюють імунну систему, яка не може виробляти антитіла проти вірусу.

Чоловік заразився варіантом Омікрона BA.1.17 у лютому 2022 року і лікувався в університетській лікарні Амстердама. Попри кілька вакцин проти COVID-19, у пацієнта не з’явилися антитіла.

Дослідники виявили, що вірус розвинув мутацію стійкості всього за 21 день після прийому препарату Сотровімаб. Таким чином вірус швидко адаптувався до активного інгредієнта, щоб боротися з ним.

Вірус в організмі чоловіка мутував близько 50 разів. Випадок свідчить про можливості коронавіруса, якщо він занадто довго перебуває в організмі і може розмножуватися знову і знову. Тривалість захворювання у 613 днів є екстраординарною.