У МЗС РФ хочуть, щоб Україна проявила «добру волю»

Усіма силами і засобами Росія намагається добитися переговорів з Україною. Це потрібно Кремлю, щоб на декілька років заморозити війну, відновити свій військовий потенціал і знову спробувати знищити нашу країну.

Без цієї паузи у війні для РФ існує велика ймовірність програшу, або таких втрат захопленого, що призведе до падіння путінського режиму.

Київ це розуміє, а тому стоїть на свому — просто припинення вогю не вирішує проблему, а тільки її поглиблює. Необхідно, щоб Росія звільнила всі захопленні теритрії, включно з Кримом. Після цього можливі переговори про все інше — гарантії безпеки, репарації…

В Кремлі сьогодні знову зробили заяву про відсутність в них будь-яких попередніх вимог до України. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

«З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови — щоб Україна проявила добру волю», — сказав зам Лаврова російським ЗМІ.