У Москві на аеродромі МО РФ знищено ворожий гвинтокрил

На аеродромі міністерства оборони РФ Остаф’єво у Москві минулої ночі був знищений багатоцільовий гвинтокрил «Ка-32» інтервентів, який використовувався ними в інтересах московського авіаційного центру: «Зокрема для підтримки операцій російської окупаційної армії».

Про це сьогодні приблизно о 14:31 на своїх медіаресурсах повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднивши відповідне відео, відзняте на місці події.

При цьому вказано, що хоча аеродром і належить МО РФ, він експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури ВАТ «Газпром».

Тим часом за даними Генерального штабу Збройних сил України за період з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2024 загарбники втратили 225 гелікоптерів. Побачимо завтра, чи врахує ГШ ЗСУ вищевказаний вертоліт.

Нагадаємо, 17 квітня ГУР повідомляло, що на аеродромі Кряж у російському місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8. Росіяни застосовували його для війни проти України, зокрема для перевезення зброї та особового складу.

Також у квітні ЗСУ знищили корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 в тимчасово окупованому Криму .