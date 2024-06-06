У Міносвіти назвали максимально можливу кількість учнів у початкових класах

З 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти може становити не більше ніж 24 учні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«У 2024/2025 році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному (чергування очного й дистанційного навчання з певною періодичністю) форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів», — ідеться в повідомленні

Повідомляється, що ця норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі.

«Педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню/учениці та вибудувати ліпший звʼязок із ними», — пояснюють у міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві освіти і науки вже підготували досить жорсткі рекомендації щодо освітнього процесу в новому навчальному році.

Ці рекомендації міністерство розробило через те, що система освіти України продовжує функціонувати в умовах повномасштабної війни, а Росія не припиняє обстрілювати наші міста та села.

Зокрема, університетам, ФПО та профтехам рекомендовано, якщо можливо, розпочати 2024-2025 навчальний рік для всіх, окрім першокурсників, уже в першій половині серпня 2024 року, а в теплі місяці року використовувати суботні дні як робочі. Окрім того, всім цим навчальним закладам рекомендуємо надавати перевагу очному навчанню перед дистанційним, враховуючи наявність укриттів та безпекову ситуацію.

Школам приготуватися

У міністерстві працюють і над рекомендаціями щодо навчального процесу в умовах енергетичної кризи для закладів загальної середньої освіти. То ж незабаром школи теж отримають відповідні настанови. Та поки що школярі рахують дні до закінчення занять.

Нагадаємо, що під час воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабмін. Він визначив, що 2023-2024 навчальний рік має тривати з 1 вересня 2023-го до 28 червня 2024-го. Водночас це не суперечить призупиненій у дії нормі Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо закінчення навчального року не пізніше 1 липня. Тобто, цьогоріч, як і раніше, навчальний рік триває до кінця червня.

Згідно з цим законом, педрада закладу освіти визначає структуру й тривалість навчального року, тобто дату завершення занять, періодичність і дати канікул тощо. Вона має орієнтуватися на час, передбачений освітньою програмою, обсяг навантаження в навчальному плані та брати до уваги вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону тощо.

Сумарна кількість календарних днів канікул протягом навчального року має становити не менш як 30. У червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, проводити додаткові заняття, консультації, а також — екскурсії.

Школа визначає не лише дати канікул, а йдень проведення свята останнього дзвоника.У більшості шкіл свідоцтва про здобуття початкової освіти видаватимуть з 31 травня по 7 червня; про базову середню освіту — з 13 по 19 червня, а про повну середню освіту — з 20 по 26 червня.