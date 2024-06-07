 

У Луганську прогриміли вибухи: момент прильоту потрапив на відео

  1. 07.06.2024
  2. Рубрика:

В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. В мережі з’явилися відповідні кадри, в тому числі і прильоту.

Місцеві мешканці стверджують, що удар прийшовся по об’єкту російсько-фашистських окупантів.

На одному з відео прихильник країни-агресорки РФ обурюється прильоту і каже, що то були дві ракети.

Нагадаємо, ввечері 27 травня в Луганську пролунали декілька потужних вибухів. Їх наслідком стала велика пожежа. Гауляйтер терористичного квазіутворення ЛНР Пасічник традиційно збрехав про удар касетними снарядами. Що стосується місця удару, то у соцмережах зазначають, що пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів….

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Прогулку голой женщины в Киеве сняли на видео

02.08.2017 - 14:25
Забавный случай сегодня произошел в столице — по проспекту Победы прогулялась совершенно голая женщина. Кто она, откуда и куда продефилировала, неизвестно. Как и причина такого поступка. Может, на спор? При ...
читать

История знаменитого боевого ножа британских коммандос: видео

02.12.2017
История знаменитого ножа британских коммандос ...
читать

Интернет взорвало видео эволюции купальников на симпатичной обнаженной девушке

26.07.2016
Шикарный трехминутный ролик от портала Mode продемонстрировал, как за ...
читать

В суде по делу Януковича между полицией и адвокатами произошла драка: видео

16.08.2018
Пока беглый президент Виктор Янукович ...
читать