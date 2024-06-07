У Луганську прогриміли вибухи: момент прильоту потрапив на відео

В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. В мережі з’явилися відповідні кадри, в тому числі і прильоту.

Місцеві мешканці стверджують, що удар прийшовся по об’єкту російсько-фашистських окупантів.

На одному з відео прихильник країни-агресорки РФ обурюється прильоту і каже, що то були дві ракети.

Нагадаємо, ввечері 27 травня в Луганську пролунали декілька потужних вибухів. Їх наслідком стала велика пожежа. Гауляйтер терористичного квазіутворення ЛНР Пасічник традиційно збрехав про удар касетними снарядами. Що стосується місця удару, то у соцмережах зазначають, що пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів….