У Луцьку невідомий відкрив вогонь по військових

У Луцьку в ніч на 27 серпня сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по військових, є поранений. У місті введено спеціальну операцію, спрямовану на пошуки злочинця.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Волинської області.

Зазначається, що напад трапився на одному з постів охорони. Невідомий почав стріляти по військових. Військовослужбовці також відповіли пострілами, але нападник втік з місця події.

Внаслідок стрілянини один з військових отримав поранення і був госпіталізований.

Нацполіція вже розпочала кримінальне провадження за фактом посягання на життя військовослужбовця. Нападника розшукують. Йомузагрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку затримали чоловіка, який погрожував зброєю працівникам ТЦК. Інцидент стався 1-го серпня близько 10:30. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку.

Чоловіка затримали на проспекті Молоді у Луцьку. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Відкрито кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.