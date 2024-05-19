У Ленінградській області РФ вибух і пожежа на нафтобазі

Минулої ночі (приблизно о 2:50) у місті Виборг Ленінградської області РФ (п’ятсот кілометрів від найближчої ділянки державного кордону України) пролунав потужний вибух, від якого в будинках по всьому місту затряслися вікна.

Деякі городяни почули кілька вибухів. Так чи інакше, після цього в районі місцевої нафтобази розпочалася сильна пожежа. Про це масово повідомляли місцеві жителі, оприлюднюючи відповідні відео та фотографії в соціальних мережах і Телеграм-каналах.

Тамтешній губернатор Олександр Дрозденко заперечив не лише версію про атаку нафтобази безпілотними літальними апаратами, але й факт пожежі чи навіть загоряння. Звісно, через це довіри до його слів немає.

При цьому він все-таки визнав, що на території нафтобази «хлопок у зв’язку з використанням піротехнічних засобів».