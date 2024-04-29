У Криму прогриміли числені вибухи
В окупованому Сімферополі чули вибухи, повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на місцевих жителів.
На деякий час окупанти перекривали рух Кримським мостом.
Окрім того, у соцмережах повідомляють про вибухи в інших населених пунктах Криму, зокрема у Гвардійському та Джанкої. Зазначається, що загалом пролунало понад 10 вибухів.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 28 квітня, у Джанкої та у Джанкойському районі окупованого Криму пролунав потужний вибух.
Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Сімферополі не працює GPS-навігація, а в Севастополі сигнал регулярно глушиться цілодобово.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)