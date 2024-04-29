У Криму прогриміли числені вибухи

В окупованому Сімферополі чули вибухи, повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на місцевих жителів.

На деякий час окупанти перекривали рух Кримським мостом.

Окрім того, у соцмережах повідомляють про вибухи в інших населених пунктах Криму, зокрема у Гвардійському та Джанкої. Зазначається, що загалом пролунало понад 10 вибухів.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 28 квітня, у Джанкої та у Джанкойському районі окупованого Криму пролунав потужний вибух.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Сімферополі не працює GPS-навігація, а в Севастополі сигнал регулярно глушиться цілодобово.