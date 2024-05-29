У Киїївському районі Донецька потужний вибух зруйнував будівлю
Сьогодні приблизно о 17:35 в окупованому з 2014 року Донецьку пролунали кілька потужних вибухів, які почули мешканці усього міста.
З посиланням на них Телеграм-канал «Донбас Оперативний» прокоментував: «Щойно декілька потужних прильотів…».
Однак станом на дев’ятнадцяту годину було відомо тільки те, що один надпотужний вибух у цей час стався у Київському районі (прифронтовий північний захід міста); великий стовп диму піднявся високо в небо.
На відзнятих мешканцями відео видно сам момент вибуху, який ущент зруйнував якусь будівлю на два чи три поверхи біля висотки, подібної на якусь адміністративно-офісну будівлю. Очевидці на іншому ролику кажуть, що там лежать трупи…
Взрыв в Донецке. pic.twitter.com/hwNpuZYJZu
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 29, 2024
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