У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку: погрожували приходом росіян

У Києві двоє нгеадекватних чоловіків напали на волонтерку, яка відмовилася розмовляти з ними російською. Про це, посилаючись на розповідь самої волонтерки і повідомлення пресслужби поліції Києва, пише УП.Життя.

Повідомляється, що дівчина поверталася із прощання із загиблою госпітальєркою Іриною Цибух, і двоє перехожих звернулися до неї російською мовою у «фамільярному та вульгарному» тоні. Дівчина відповіла, що не розуміє їх і пішла далі.

Але чоловіки побігли за нею, ображали її й погрожували їй приходом росіян у місто, які, «змусять розуміти все».

«Чоловік у смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду «розуміти», бо приїдуть узькі і «ви*буть мене і таких, як я». І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто», — поділилася дівчина.

Відео переривається на моменті, коли, як стверджує Наталія, чоловік плюнув їй в обличчя. Чоловіки відібрали у волонтерки телефон і почали штовханину, яка переросла в бійку.

Дівчина повідомляє, що після того має гематому та садна на ногах, відчувала біль у носі й голові.

Наталія додала, що чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій, тому тримала в руках телефон.

Її здивувало те, що люди, які проходили і проїжджали поруч, ніяк не відреагували.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Скоріше за все, поліція вже вирахувала цих латентних посібників фашистської Росії. Адже люди в коментарях під відео, що виклав у себе в Фейсбук полковник ЗСУ Анатолій Штефан, пишуть, що це місцевий барига:

«Це Віктор. Барига з блошиного ринку. Торгує там більше 3х років секондом. В нього там контейнер по вул.Вербовій -номер контейнеру 67 можливо 69… Позиціонує себе як Київський фарцовщик з 90-х ))). Продає різне г****…»