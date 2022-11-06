У Києві 7 листопада будуть екстрені відключення, графіки не працюють

Після серії ударів фашистської Росії по об’єктам енергетичної інфраструктури в декількох регіонах країни ситуація з електрикою залишається дуже складною. В тому числі, в столиці.

Як попередив сьогодні ввечері гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко, в зв’язку з непердбачуваними обставинами завтра графіки відключень не зможуть бути задіяні. Причина в тому, що дефіцит електрики на третину більший, ніж передбачалося…

А тому будуть екстренні відключення. Не виключено, що вже з самого ранку.

Коваленко нагадує, що без цих заходів можна зруйнувати мережі ще більше.

В своєму традиційному щоденному зверненні президент Зеленський повідомив, що станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області.