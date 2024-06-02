У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунала серія вибухів, ймовірно, за межами міста. Про це у понеділок, 3 червня, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В місті та області оголошена повітряна тривога.
Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Нині сигнал тривоги лунає в Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях. ЗСУ попереджають про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», — вказують Повітряні сили України.
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