 

У Харкові пролунали вибухи

  1. 03.06.2024
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У Харкові пролунала серія вибухів, ймовірно, за межами міста. Про це у понеділок, 3 червня, повідомляють кореспонденти Суспільного.

В місті та області оголошена повітряна тривога.
 
Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
 
Нині сигнал тривоги лунає в Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях. ЗСУ попереджають про загрозу балістики.
 
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», — вказують Повітряні сили України. 

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