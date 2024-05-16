У Харкові пролунали потужні вибухи

Фашистська Росія знову атакувала Харків.

Зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова. У місті пролунало шість вибухів. Про це у четвер, 16 травня, повідомляє Суспільне, Telegram-канали мера Харкова Ігоря Терехова і голови Харківської ОВА Олега Сигєгубова.

Очільник міста повідомив, що приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання — пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

«Будьте обережні — атака шахедів продовжується, на місто заходять нові», — попередив він.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух дронів на місто.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали у Харкові студента, який збирав для ворога дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у місті.

В цілому ж росіяни намагаються створити паніку в Харкові та Сумах, щоб вплинути на місцевих жителів, а також використати це для просування переговорів.