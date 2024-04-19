У ГУР прокоментували спробу замаху на Зеленського

Чергова спроба замаху на життя президента України Володимира Зеленського свідчить про те, що Росія використовує методи, які знаходяться за рамками ведення в традиційному розумінні війни. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону в п’ятницю, 19 квітня.

За його словами, такі спроби організувати замахи відбуваються не вперше.

«Це не вперше відбувається. Те, що ворог намагався і цього разу вчинити замах на Верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського, продовжує спроби організації замахів на воєнно-політичне керівництво нашої держави, зокрема, генерала Буданова, означає, що Україна чинить опір. І в тому числі лідери країни і Володимир Зеленський – це серйозна загроза для ворога», – зазначив Юсов.

Він привітав колег зі спецслужб з успішною роботою – затриманням підозрюваного.

«Весь світ має розуміти, з ким нам доводиться мати справу. Це не цивілізований противник, це не цивілізована держава. Це підступні терористи, які можуть використовувати різні найогидніші ниці методи, які знаходяться за рамками ведення в традиційному розумінні війни», – резюмував представник ГУР.

Напередодні стало відомо, що за результатами взаємодії спецслужб України і Польщі було затримано польського громадянина, який допомагав росіянам підготуватися до можливого замаху на Зеленського. Поляк співпрацював з воєнною розвідкою Росії (більш відомою як ГРУ).

«Задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі», – йшлося у повідомленні СБУ.

Українські правоохоронці поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі в межах надання міжнародно-правової допомоги.

Завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура висунула йому обвинувачення в «готовності діяти на користь іноземної спецслужби». Сьогодні Окружний суд Варшави відправив зловмисника під арешт.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі.

Два роки тому, на самому початку травня, Володимир Зеленський розповів, що на нього вчиняли замах 10 разів. Про це він заявив в інтерв’ю проекту 60 Мinútes австралійському телеканалу Nine Network.

«Це не так багато, десять (замахів) — це всього десять людей хочуть цього, це не так страшно. Я думаю, що у президента Російської Федерації набагато більше проблем, судячи зі ставлення усього світу до їхньої політики… Я думаю, що пережили і переживаємо всі ми, коли люди сидять у підвалах, їх мучать, у колодязях знаходили українців — я думаю, у мене більш-менш ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо за сім’ї, які втратили близьких», — наголосив тоді глава держави.