В керівній партії Грузії кажуть, що відмовляться від закону «Про прозорість іноземного впливу» або скасують його після того, як країна отримає пропозицію вступити до Євросоюзу.

Про це заявив голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Гарібашвілі, якого цитує «Грузія Online«.

Він переконаний, що Грузії схвалять заявку на вступ до Євросоюзу, то скандальний закон можна буде «легко» анулювати.

«Я хочу вам дуже просто сказати, якщо на той час, коли країна буде готова і нам скажуть, що завтра ви станете членом Євросоюзу, цей закон можна буде скасувати, переглянути, змінити і дуже легко ухвалити новий. Тож не хвилюйтеся, усе гаразд», – сказав Гарібашвілі.

За його словами, ухвалення законопроєкту не може вплинути на темпи вступу Грузії, оскільки ЄС «не готовий до розширення».

Тобто маємо чисто прокремлівське знущання маріонетки Москви. Й не дай Боже прийняти Грузію до ЄС при такій владі, бо зруйнують його зсередини.

У МЗС України днями зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом проєкту.

Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

Водночас у МЗС підкреслили, що останні коментарі прем’єр-міністра Кобахідзе викликають обурення.

Грузинський прем’єр сказав, що законопроєкт про «іноагентів» покликаний захистити Грузію від «українізації».

«Русифікація, а не міфічна «українізація», є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність», – йдеться у заяві МЗС.