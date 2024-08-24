 

У другому турі АПЛ Холанн зробив хет-трик

  1. 24.08.2024
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Сьогодні відбувся матч 2-го туру Англійської Прем’єр-ліги сезону 2024/2025, у якому «Манчестер Сіті» приймав «Іпсвіч Таун». Гра проходила на стадіоні «Етіхад» у Манчестері і завершилась із рахунком 4:1 на користь господарів.

Рахунок у матчі відкрили гості: на сьомій хвилині відзначився Семмі Шмодікс.

Проте містяни швидко перехопили ініціативу. На 12-й хвилині Ерлінг Холанн реалізував пенальті, а за дві хвилини Кевін Де Брюйне вивів «Сіті» вперед. На 16-й хвилині Холанн оформив дубль. На 89-й хвилині знову забив Ерлінг, встановивши рахунок 4:1.

Зазначимо, що норвежець Холанн після двох турів має в своєму активі вже 4 голи і впевнено очолює бомбардирські перегони.

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