У другому турі АПЛ Холанн зробив хет-трик

Сьогодні відбувся матч 2-го туру Англійської Прем’єр-ліги сезону 2024/2025, у якому «Манчестер Сіті» приймав «Іпсвіч Таун». Гра проходила на стадіоні «Етіхад» у Манчестері і завершилась із рахунком 4:1 на користь господарів.

Рахунок у матчі відкрили гості: на сьомій хвилині відзначився Семмі Шмодікс.

Проте містяни швидко перехопили ініціативу. На 12-й хвилині Ерлінг Холанн реалізував пенальті, а за дві хвилини Кевін Де Брюйне вивів «Сіті» вперед. На 16-й хвилині Холанн оформив дубль. На 89-й хвилині знову забив Ерлінг, встановивши рахунок 4:1.

Зазначимо, що норвежець Холанн після двох турів має в своєму активі вже 4 голи і впевнено очолює бомбардирські перегони.