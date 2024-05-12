У Донецьку ліквідовані офіцери ГРУ Росії
Серед жертв вчорашнього удару (швидше за все, реактивними системами залпового вогню типу HIMARS) по ресторану «Paradise» на південній околиці Донецька ідентифіковані трупи чотирьох російських офіцерів.
Про це сьогодні о 18:07 повідомив Телеграм-канал «Досье Шпиона», назвавши звання та прізвища ліквідованих. Зокрема, старший лейтенант Марат Тимурович Хасанов і капітан Владислав Миколайович Тюрин. З яких вони підрозділів, наразі невідомо.
Двоє інших з 346-ої окремої бригади Сєнєж спеціального призначення головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ (військова частина №92154, пункт постійної дислокації знаходиться в Сонечногорську Московської області): майор Андрій Юрійович Васюков і капітан Олексій Юрійович Здаранков.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)