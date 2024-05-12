 

У Донецьку ліквідовані офіцери ГРУ Росії

  1. 12.05.2024
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Серед жертв вчорашнього удару (швидше за все, реактивними системами залпового вогню типу HIMARS) по ресторану «Paradise» на південній околиці Донецька ідентифіковані трупи чотирьох російських офіцерів.

Про це сьогодні о 18:07 повідомив Телеграм-канал «Досье Шпиона», назвавши звання та прізвища ліквідованих. Зокрема, старший лейтенант Марат Тимурович Хасанов і капітан Владислав Миколайович Тюрин. З яких вони підрозділів, наразі невідомо.

Двоє інших з 346-ої окремої бригади Сєнєж спеціального призначення головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ (військова частина №92154, пункт постійної дислокації знаходиться в Сонечногорську Московської області): майор Андрій Юрійович Васюков і капітан Олексій Юрійович Здаранков.

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