У Дії з’являться диплом про освіту та шкільний атестат

У додатку Дія з’являться дипломи та шкільні атестати. Поставлено таке завдання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Документи у смартфоні замість паперових зможете використовувати у всіх життєвих ситуаціях. Під час працевлаштування, вступу до університету чи оформлення у службі зайнятості», — зазначив він.

За словами Федорова, Є-документи про освіту стануть у нагоді українцям, які були змушені залишити рідні міста через активні бойові дії, окупацію тощо. Відновити такі документи досить бюрократичний та складний процес, але їхня цифровізація має спростити життя тисячам переселенців.

«За час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частину просто знищили під час ворожих ракетних обстрілів», — заявив міністр.

Він також зазначив, що Мінцифри спільно з Міністерством освіти і науки та Державною податковою службою вже починають працювати над розробкою.

З кінця жовтня Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тест програми доступного кредитування єОселя у додатку Дія. «Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, то знаєте, що це досить складний процес. Ми ж спростили його до кнопки «Почати» в послузі єОселя в меню послуг Дія. Далі ваші дані автоматично підтягуються з реєстрів. Відправляєте заяву в один або кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту», — повідомив 28 жовтня Федоров.

Нагадаємо, з 30 вересня у додатку Дія для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Раніше у додатку Дія з’явилася можливість подати заяву на реєстрацію у кандидати на усиновлення.