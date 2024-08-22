У ДБР розповіли подробиці смертельної ДТП з військовими на об’їзній у Вінниці

Вранці 22 серпня на об’їзній дорозі Вінниці (ділянка Львівського шосе) сталась смертельна ДТП. Зіткнулись три транспортні засоби – вантажівка Iveco, легковики «ВАЗ-2109» і Opel Vectra. Загинув військовий, який перебував у «ВАЗі», а водій автівки госпіталізований до лікарні швидкої допомоги.

Як пояснили у поліції, матеріали провадження передали до Держбюро розслідувань.

«Працівники Теруправління ДБР у м. Хмельницькому розслідують обставини смертельної ДТП за участі вантажівки Нацгвардії у Вінниці. За попередньою інформацією, 22 серпня 2024 року близько 10:20 на об’їздній дорозі міста Вінниці водій військової вантажівки під час виконання маневру виїхав на зустрічну смугу руху, де і зіштовхнувся із легковим автомобілем під керуванням працівника Муніципальної варти Вінницької міської ради.

В результаті екстреного гальмування в це авто позаду також врізався ще один військовий, який рухався на власному авто. В результаті аварії військовий, що перебував на пасажирському сидінні працівника Муніципальної варти загинув, а сам водій – госпіталізований до лікарні», – прокоментували виданню NaПарижі у пресслужбі Бюро.

Як зазначили у ДБР, «усі учасники аварії пройшли освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, очікуються результати експертиз».

«Інші обставини аварії з’ясовуються, тривають першочергові слідчі дії. Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил водіння або експлуатації спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 КК України)», – додають у пресслужбі відомства.