У ДБР розповіли деталі вбивства командиром взводу молодого офіцера з Вінниччини

У ДБР оприлюднили перші деталі розслідування вбивства 20-річного лейтенанта поліції Олександра Конофольського 25 серпня на Волині. Попередньо встанвлено, що причиною конфлікту двох офіцерів став слоесний конфлікт. Старший за званням стріляв упритул зі зброї Олександра.

Як повідомила речниця ДБР у Львівській області Тетяна Муравель, близько 03:30 поблизу с. Жиричі Ковельського району 29-річний командир взводу старший лейтенант поліції Владислав Фаренюк здійснив постріл в лобну ділянку голови Олександру Конофольському.

Трагедія сталась на місці дислокації зведеної бригади Нацполіції у Волинській області, відомої як «Скеля». Тіло було знайдено біля намету зведеної бригади.

За словами нареченої загиблого, стріляв в Олександра командир взводу № 2 роти № 21 батальйону № 2 ЗБП «Скеля». Владислав Фаренюк проживає у Вінниці. Загиблий з Ямполя.

Співробітники Бюро затримали Фаренюка, йому оголосили підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Конфлікт виник нібито після того, як Олександр Конофольський зробив зауваження старшому за званням щодо стану офіцера.