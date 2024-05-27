У Чернігові закрили театр через мобілізацію працівників

У Чернігові ТЦК викликав для оновлення даних 34 працівників Чернігівського обласного музично-драматичного театру, і дехто з них уже вирушив на навчання. Через це театр на деякий час закривається, адже доведеться працювати над новим репертуаром.

Про це повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров, пише Суспільне Чернігів.

«Я зараз не готовий сказати точно, скільки це чоловік. Сім акторів, два звукооператори, один монтувальник, один музикант-скрипаль. Я не хочу когось забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних силах України», — розповів Бакіров.

Керівник повідомив, що з театру забрали майже всіх чоловіків, що змушує терміново думати про зміни в роботі.

«Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, хтось навчається, і пенсіонери», — додав він.

А в Чернігівському молодіжному театрі через мобілізацію трьох акторів довелося скасувати показ двох вистав — Зачарована Десна і Бравий вояка Швейк.

Нагадаємо, 19 серпня минулого року росіяни нанесли удар по драмтеатру в центрі Чернігова. Унаслідок влучення ракети сталося руйнування даху будівлі з подальшою пожежею.

«136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей і 15 співробітників поліції», – розповів тоді глава МВС Ігор Клименко.