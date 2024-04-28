У Британії назвали загальні втрати ЗС РФ в Україні

За час широкомасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2024-го) російські окупанти втратили близько 466150 чоловік (в середньому 587 за добу), у тому числі 1096 за вчора.

Про це у сьогоднішньому традиційному щоденному зведенні про втрати загарбників повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Дещо несподівано вищевказані цифри підтвердив міністр у справах збройних сил Великобританії Лео Дочетрі, який у відповідь на запит від депутата парламенту Джона Хілі вказав, що загарбники втратили в Україні близько 450 тисяч військових вбитими і пораненими.

Крім того, десятки тисяч військовослужбовців дезертирували. Плюс, Лео Дочетрі уточнив, що його дані не включають в себе невідомі втрати російських приватних компаній (наприклад ПВК Вагнера).