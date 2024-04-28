 

У Британії назвали загальні втрати ЗС РФ в Україні

  1. 28.04.2024
  2. Рубрика:

За час широкомасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2024-го) російські окупанти втратили близько 466150 чоловік (в середньому 587 за добу), у тому числі 1096 за вчора.

Про це у сьогоднішньому традиційному щоденному зведенні про втрати загарбників повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Дещо несподівано вищевказані цифри підтвердив міністр у справах збройних сил Великобританії Лео Дочетрі, який у відповідь на запит від депутата парламенту Джона Хілі вказав, що загарбники втратили в Україні близько 450 тисяч військових вбитими і пораненими.

Крім того, десятки тисяч військовослужбовців дезертирували. Плюс, Лео Дочетрі уточнив, що його дані не включають в себе невідомі втрати російських приватних компаній (наприклад ПВК Вагнера).

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В США разбился угнанный из аэропорта пассажирский самолет: опубликовано видео

11.08.2018 - 15:28
В США из аэропорта Сиэтла его 29-летний сотрудник угнал самолет авиакомпании Alaska Airlines — Horizon Air Q400. На перехват тут же были отправлены два истребителя. Вскоре погоня закончилась — самолет с угонщиком ...
читать

ДНР обстреляла из артиллерии КПВВ: видео

30.04.2018
Накануне российско-террористические формирования обстреляли КПВВ ...
читать

Появилось видео захваченных Путиным в Крыму украинских кораблей

13.01.2018
Российский телеканал «Звезда» опубликовал видео, ...
читать

ВСУ разбили ПТУРами блиндаж с террористами: видео

08.09.2019
Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал ...
читать