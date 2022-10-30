У Бразилії на виборах переміг колишній президент

Демократія і чесні вибори — це сильна штука. Це те, що не дає країнам перетворитися на смердюче болото на кшталт Росії (інших називати не будемо, бо вони хоч не лізуть воювати в сусідні краіни).

У Бразилії все в порядку. Там колишній президент Луїс Інасіу Лула да Сілва здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаіра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.

Після підрахунку 99 відсотків голосів да Сілва, колишній заводський робітник, який 20 років тому став першим президентом, отримав 50,8 відсотка голосів виборців.

Болсонару, який був обраний президентом у 2018 році, отримав 49,1%. Таким чином, Лула отримав понад 59 млн голосів проти 57 млн голосів Болсонару.

Прихильники Лули зібралися, аби відсвяткувати його перемогу.

Болсанару — ще той хлоп. То він образив президента Франції Макрона, натякнувши, що той йому заздрить, так як в нього молода дружина, а в Емануеля старша за того самого. То він так затягнув з мірами проти коронавірусу, що в країні люди гинули самими високими темпами в світі..