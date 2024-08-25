У Байдена очікують на результати «авантюри» в Курській області, – WSJ

США спочатку були збентежені тим, чому Україна пішла на такий різкий крок — наступ на Курську область і тепер в Білому домі очікують, що буде далі. Про це у неділю, 25 серпня, пише The Wall Street Journal.

«Брови були підняті дуже високо», — сказав високопоставлений чиновник американської адміністрації під час розмови з журналістами.

Тепер, за його словами, адміністрація Байдена обережно чекає, чи окупиться «авантюра Зеленського».

WSJ зазначає, що США дають Україні простір для проведення Курської операції, але намагаються уникати публічного залучення до цього питання.

У той же час, американські офіційні особи погоджуються, що мета українських військових в Курській області має сенс: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів.

«Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі», — зауважив співбесідник видання.

У цивілізованому світі вже втомилися від істерик російського керівництва і маячні Путіна про те, що начебто із Росією воює Захід. А тому радять останньому припинити війну проти України, якщо йому щось не подобається.

Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. Про це 13 серпня, за тиждень після початку операції ЗСУ, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення — хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну», — сказав він.

Кірбі підкреслив, що чергові заяви російських посадовців про те, нібито захід у Курську область координується Заходом — «це все путінська пропаганда», за яку господар Кремля чіплявся від початку вторгнення в Україну.

«Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні — це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна — захищається від агресії. Це війна Росії проти України, не більше й не менше, і так було від самого початку», — підкреслив представник Білого дому.