Туск закликав фермерів зупинити блокаду кордону України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною. Про це повідомляє PolskieRadio в п’ятницю, 19 квітня.

Зазначимо, що цей заклик тішить, але реально влада Польщі має можливості зняти блокаду не закликами, а рішеннями і діями. Так, це викличе певні конфлікти і можливо падіння рейтингів, але, вдається, мир у Європі і порятунок України того вартують…

За словами глави уряду Польщі, Україна опинилась у вкрай складній ситуації після останньої серії російських атак і найближчий час може стати вирішальним для долі війни.

«Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні… Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи», — сказав польський прем’єр.

Туск наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів.

«Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни», — наголосив він.

Прем’єр Польщі нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Туск повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим фермерам, хто втратив частину своїх прибутків.

«Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту», — сказав Туск, додавши, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску.

Польща вже півроку блокує кордон, завдаючи Україні суттєві економічні збитки. Крім того, страждають і деякі військові поставки.

Як відомо, у травні 2022 року Рада ЄС вперше ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України для підтримки у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Цей режим було продовжено у 2023 році.

Водночас, через невдоволення фермерів ЄС на кілька місяців 2023 року запроваджував тимчасові обмеження для деяких видів агропродукції, а окремі країни, зокрема Польща, продовжили їх і після скасування на рівні Євросоюзу, в односторонньому порядку.