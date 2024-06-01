Трубін – найдорожчий воротар світу, Лунін увійшов до топ-10

У футбольному світі високо цінуються українські голкіпери. Так, воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін взагалі став найдорожчим голкіпером світу за версією міжнародного центру спортивних досліджень CIES Football Observatory. Інший українець Андрій Лунін увійшов до топ-10 рейтингу.

Про це йдеться у соцмережах організації.

Трубін оцінюється в 66 млн євро та розділяє першу сходинку з голкіпером Боруссії Дортмунд Грегором Кобелем. Український воротар Реала за версією CIES Football Observatory розташувався на восьмому місці в рейтингу та коштує 39 млн євро.

Серед голкіперів віком до 21 року до десятки найдорожчих увійшли Олександр Сапутін із луганської Зорі — 8,3 млн та Дмитро Ледвій, який виступає за Рух — 2,8 млн євро.

Зазначимо, що величезний вклад у виграш «Реалом» чемпіонату зробив і український голкіпер Реала Андрій Лунін. Також саме він вивів команду до фіналу Ліги чемпіонів.

А потім одужав Тібо Куртуа і тренер Карло Анчелотті знову почав руйнувати кар’єру Андрія, як він це робив до травмування бельгійця. Спочатку Анчелотті поставив Куртуа на ворота із аутсайдерами Ла Ліги і той відіграв на нуль, а потім повернув Луніна у грі проти Вільярреалу, але виставив дублюючий склад. Більше того, в захисті вийшов Мелітао, який до цього був травмований. В результаті Луніну забили 4 голи, що дозволило тренеру остаточно усунути Андрія…