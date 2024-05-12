Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх, – Генштаб

Сили оборони продовжують відсіч збройної агресії фашистської РФ. На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Про це вночі на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Генштаб ЗСУ.

«Ведуться бойові дії на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове, Муром — Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Оліникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 — ще тривають.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

На даний час ворог має тактичний успіх.

Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

Продовжуємо нищити ворога», — йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ.

З Вовчанського напрямку за день на Харківщині евакуювали 1600 людей, за кілька днів із Харківського району та Вовчанської громади вивезли майже шість тисяч жителів. Про це у неділю, 12 травня, повідомив голова Харківької ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Очільник ОВА підкреслив, що людей продовжують вивозити у безпечні райони.

Він зауважив, що росіяни посилюють обстріл Вовчанська. Північний кордон Харківської області — зараз найважчий напрямок.

«Закликаємо мешканців і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється», — додав глава ОВА.