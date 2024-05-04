Трамп розробив детальний план завершення війни в Україні, – Telergaph

Претендент на крісло президента, екслідер США Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні. Проте його не розголосять до виборів. Про це із посиланням на джерело, близьке до Трампа, повідомляє видання The Telergaph.

Навіть, якщо припустити, що це правда, то виглядає все як чергова маніпуляція. Адже виборцям пропонують сприймати все на віру.

«План є, але він не збирається обговорювати його з кабельними новинними мережами, тому що тоді ви втрачаєте всі важелі впливу», — пояснив співбесідник.

Трамп зосередиться на простому повідомленні про те, що він припинить війну, намагаючись залучити американських виборців, які сподіваються на мир, запевняє джерело.

«Він хоче зупинити вбивство. Це наклейка на бампері: Трамп припинить вбивство», — стверджує співрозмовник видання.

Що було раніше

На жаль, все більше підтверджень, що Дональд Трамп у разі обрання його президентом США збирається віддати Путіну частину України. Точніше примусити нас відмовитися від суверенних територій (механізмів для цього вистачає — залежність від зброї і іншої допомоги американців, яку можуть повністю перекрити).

Так, Трамп у приватному порядку ділився деталями свого плану «примирення» України та Росії. Про це на початку квітня повідомило видання The Washington Post з посилання на джерела.

Прагнучи повернутися до влади, Трамп неодноразово заявляв, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

Хоча не складно здогадатися, бо реально існує тільки один варіант — дати Путіну шмат України. Це підтверджує й стаття у WP.

«За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії», – йдеться у публікації.

За словами неназваного джерела, Трамп заявляв, що, на його думку, і Росія, і Україна «хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід», і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

Кампанія Трампа відмовилася прямо відповідати на запитання під час підготовки авторами цієї статті, пише видання.

«Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться», – сказала речниця кампанії Каролайн Левітт у заяві.

«Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств», – додала вона пропагандистську нісенітницю.

Зазначимо, що в разі погодження на здачу Крима і Донбасу виникнуть декілька серйозних проблем. По-перше, ризик початку нової війни через декілька років. По-друге, цей варіант фактично означає уникнення Росією сплати репарацій, адже Путін при трампівських розкладах на них просто не погодиться. За які кошти тоді відбудовувати країну?

Місяць тому прем’єр-міністр Угорщини Орбан, який ненавидить Україну і відкрито підтримує лідера фашистської Росії, після зустрічі із колишнім президентом США Трампом розказав, який у останнього план щодо завершення війни в Україні.

Про це Орбан сказав в інтерв’ю телеканалу M1, як Magyar Nemzet.

Як і передбачали деякі експерти, Трамп просто планує припинити фінансуват допомогу Україні. За словами Орбана це призведе до швидкого закінчення війни. Правда, він не уточнює, якого саме фіналу. Поки ще соромиться відкрито говорити, що він мріє, за нашим оціночним судженням, про перемогу Путіна…

Нагадаємо, після зустрічі Трамп і Орбан дуже один одного хвалили, називаючи справжніми лідерами.

Повертаючисо до розповіді Орбана про плани Трампа, зацитуємо: «Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться».