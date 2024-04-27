Танк ЗСУ знищив взвод окупантів разом з маєтком, в який вони увірвались

Танк Збройних сил України знищив штурмову групу з двадцяти російських окупантів (взвод), які намагалися закріпитися в самому північному маєтку села Новокалинове на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», геолокувавши відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом.

Його оператори помітили, як інтервенти заходили в палац, і скоригували вогонь нашого танку по ньому. З ролика не зрозуміло, скільки саме було знешкоджено загарбників, але розкішна будівля на березі озера зруйнована більш ніж десятком прямих влучань.

Якщо комусь з інтервентів пощастило вижити, то вони однозначно травмовані та контужені. А «DeepState» на своїй карті залишив це місце сірою зоною.