Танк ЗСУ знищив взвод окупантів разом з маєтком, в який вони увірвались
Танк Збройних сил України знищив штурмову групу з двадцяти російських окупантів (взвод), які намагалися закріпитися в самому північному маєтку села Новокалинове на Авдіївському напрямку.
Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», геолокувавши відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом.
Його оператори помітили, як інтервенти заходили в палац, і скоригували вогонь нашого танку по ньому. З ролика не зрозуміло, скільки саме було знешкоджено загарбників, але розкішна будівля на березі озера зруйнована більш ніж десятком прямих влучань.
Якщо комусь з інтервентів пощастило вижити, то вони однозначно травмовані та контужені. А «DeepState» на своїй карті залишив це місце сірою зоною.
Украинский танк разносит место временной дислокации 20 русских
В четверг 25 апреля двадцать русских пытались незамеченными зайти в крайнюю хату в Новокалиновом, но аэроразведка вовремя их заметила. Танк ВСУ остановил дальнейшее накопление, уничтожив их место нахождения pic.twitter.com/sNClH99eqN
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 27, 2024
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