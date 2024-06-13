Суд ЄС оштрафував Угорщину на €200 млн

Суд Європейського Союзу зобов’язав Угорщину сплатити разовий штраф обсягом 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення суду. Про це повідомляє The Washington Post в четвер, 13 червня.

Рішення стосується відступу Угорщини від процедур ЄС щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні.

Йдеться про рішення від грудня 2020 року, у якому суд визначив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.

Суд визнав, що Угорщина обмежує доступ до процедури отримання захисту, затримує шукачів притулку у транзитних зонах і не зважає на їхнє право залишатись в країні на час очікування фінального рішення щодо їхньої заявки, а також порушує правила у питанні видворення громадян третіх країн, які нелегально перебувають в країні.

Єврокомісія подала скаргу на Угорщину з вимогою фінансових санкцій після того, як більшість пунктів з рішення були проігноровані.

У новому рішенні суд ЄС встановив, що Угорщина не вжила достатніх заходів для виконання рішення 2020 року щодо трьох пунктів — доступу до процедури міжнародного захисту для шукачів притулку, права залишатись в країні до остаточного відхилення заявки і щодо повернення осіб з нелегальним перебуванням.

«Оскільки дане недотримання зобов’язань є безпрецедентним та особливо серйозним порушенням права ЄС, суд зобов’язує Угорщину сплатити разовий штраф у розмірі 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання», — йдеться в рішенні суду.