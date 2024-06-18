Стрілянина у Києві: ЗМІ дізналися ім’я потерпілого

Зухвалий напад у столиці, як виявилося, стався на громадянина іншої країни. У Києві намагалися вбити казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова. Про це повідомляє РБК-Україна.

Айдос Садиков відомий критикою казахської влади у YouTube. Він веде канал Басе, який має понад 1 млн підписників.

У жовтні минулого року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі».

Останнє відео на каналі Басе вийшло сьогодні. У ньому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Раніше стало відомо про стрілянину у Києві на вулиці Віктора Ярмоли. Невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік. Про стан потерпілого не повідомляється.

У свою чергу Telegram-канал Київ ІНФО стверджує, що стрілянина сталася в Шевченківському районі по вулиці Я. Вал, 38-А.

«Введена операція Сирена… Невідомий здійснив вогнепальне поранення в голову іншій особі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тиждень тому у Запоріжжі невідомий зловмисник вбив місцевого посадовця. Про це повідомило регіональне управління Нацполіції у вівторок, 11 червня. Замах було скоєно на Максима Денщіка. Він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування.

Раніше у Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, що готували напад на високопосадовця податкової служби. Тоді мова йшла про заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.