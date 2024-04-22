Стрілянина на зупинці: на Вінниччині поліція затримала підозрюваного у вбивстві  

Ввечері 20 квітня стало відомо про смерть у кареті швидкої допомоги 21-річного Романа Панянчука з вогнепальним пораненням. Як виявилось, він заступився за 16-річного підлітка, якого били на автобусній зупинці нетверезі зловмисники. У «відповідь» його розстріляли.

Як повідомляє поліція Вінницької області, події відбувались в селі Брідок Соболівської територіальної громади. Стріляв у хлопця 32-річний чоловік.

«Фігурант з місця події втік, його розшукали та затримали працівники поліції на блок-посту, коли він намагався виїхати з Гайсинського району. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

Усі обставини кримінального правопорушення встановлюються. Слідчі дії проводяться з усіма учасниками конфлікту.

Нагадаємо, 10 серпня минулого року у селі Погребищенської територіальної громади місцеві мешканці знайшли тіло 37-річного односельця з вогнепальним пораненням голови. У вбивстві чоловіка виявився винним його 42-річний сусід.

«Під час конфлікту на ґрунті особистих неприязних відносин зловмисник здійснив постріл у голову потерпілого із зареєстрованої зброї. Від отриманого поранення той загинув на місці», — йшлося у повідомленні поліції.

Після скоєння злочину «стрілок» сховав пістолет у шафі. Під час обшуку поліцейські вилучили зброю та набої різного калібру.