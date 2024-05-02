Стівен Кінг сказав, яка екранізація перевершила його книгу

Фільм «Керрі» Браяна Де Пальми 1976 року американський письменник Стівен Кінг вважає набагато кращим ніж його власна книга. Про це у середу, 1 травня, пише Starte Facts.

«Я чув галас про ремейк «Керрі». Навіщо переробляти, коли оригінал був таким хорошим? Я маю на увазі не «Касабланку» чи щось подібне, але справді хороший фільм жахів із напругою, набагато кращий за книгу», — сказав знаменитість.

Він додав, що фільм набагато «спритніший ніж книга».

Фільм «Кері» про звичайну дівчинку в маленькому провінційному містечку, з якої всі знущаються. Вона старомодно одягається, не гуляє з однолітками. Її мати релігійна жінка, яка докучає їй не менше однокласників. Довгий час вона накопичувала в собі образу і злість. Поки не відкрила здатності до телекінезу. І тоді всі її кривдники дізнаються хто вона є, все містечко отримає повний розрахунок за всі приниження, що пережила Керрі.

Нагадаємо, Кінг, який від початку повномасштабної війни активно підтримує Україну, 7 квітня вчергове закликав світ не слухати тих, хто намагається залишити позаду думки про Україну, яка виборює свою свободу.

«Тримайте Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте умиротворителів, які залишають її позаду», — написав він у своєму акаунті соцмережі Х.

А на першу річницю повномасштабного вторгнення він з почуттям гумору запропонував провести поєдинок між Володимиром Зеленським та Путіним. Зокрема, «король жахів» сказав, що хотів би подивитися, як главу Кремля поб’ють, додавши, що це буде найбільш видовищною подією.

«Я думаю, що було б добре, якби Путін і Зеленський зійшлися віч-на-віч у чесному поєдинку. Це була б найбільша Pay-Per-View всіх часів. І я б із задоволенням подивився, як би цього лисоголового виродка побили», – написав він.