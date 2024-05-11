Стало відомо, у якому стані принцеса Кейт Міддлтон

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  1. 11.05.2024
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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон наразі перебуває поза увагою громадськості. Вона проходить лікування від раку. Інсайдер розповідає, що у дружини принца Вільяма є відчуття «позитивних емоцій» і «оптимістичного настрою». Про це пише People.

«Вільям залишається позитивним для Кейт і дітей», — сказав інсайдер.

Як відомо, чутки про стан здоров’я дружини після операції на черевній порожнині в січні викликали розчарування у Вільяма. За словами колишнього співробітника, син короля Чарльза ІІІ був «засмучений і розгніваний» гучними спекуляціями. Поки Кетрін не розповіла про свою боротьбу з раком, у мережі ходили чутки і про пластичну операцію, і про зради принца Вільяма.

«Кейт стане краще, і він хоче допомогти їй досягти цього», — сказало джерело.

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