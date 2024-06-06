Стало відомо, скільки заробили організатори бою Усик – Ф’юрі

Організатори бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі не змогли заробити на зустрічі Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі. Це стало відомо, після оприлюднення інформації щодо платних трансляцій.

За інформацією журналіста Майка Коппінджера, PPV склала 1,5 мільйона. Переважну більшість платних трансляцій було придбано у Великій Британії. Таким чином бій Усик — Ф’юрі приніс понад 50 мільйонів доларів доходу від PPV.

Окрім того, подія зібрала 40 мільйонів доларів на спонсорстві та ще понад 3 мільйони доларів від продажу квитків.

Тобто всього вдалося зібрати 93 млн. доларів. При цьому загальні витрати на організацію і гонорари бійцям склали приблизно 120 мільйонів доларів.

Мінус склав 27 млн. доларів. Проблема у тому, що організатори бою втратили понад 130 млн через телевізійних піратів.

Такі дані наводило авторитетне видання Daily Mail. За інформацією журналістів історичну перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі подивилися щонайменше 20 мільйонів глядачів через нелегальні трансляції.

Через такі дії правовласники недоотримали близько 120 млн євро прибутку.

Аналіз компанії Yield Sec показав, що 45% нелегальних трансляцій було в Європі, 25% у Північній Америці та 16% в Азії.

Зазначається, що кількість піратських трансляцій поєдинку була однією з найвищих серед усіх спортивних подій за всю історію.