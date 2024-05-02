Стало відомо, скільки шкіл в Україні вчать російської мови

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  1. 02.05.2024
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У трьох українських школах російську мову досі викладають як окремий предмет. Про це йдеться у звіті, який представив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Тобто, як бачимо, Путін повномасштабним вторгненням звів вивчення російської в Україні майже до нуля.

За даними омбудсмена, наразі в Україні закладів дошкільної освіти на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. При цьому 20% дошкільнят не розуміють українську мову.

«Українською мовою виховувались 927 144 дошкільняти. У садочках Закарпатської області угорською мовою виховувалися 10% дітей. А У Чернівецькій області румунською мовою виховували 12% дітей», — сказано в документі. 

Також в Україні зменшилась кількість закладів загальної середньої освіти скоротилася на 2,3%. 

«Варто зауважити, що кількість школярів, які вивчають російську мову як окремий предмет, скоротилася до 768», — сказано у звіті мовного омбудсмена. Тобто реально це мізер…

Нагадаємо, у Вінниці станом на 2011 рік існували три російськомовні школи №6, №4 та №25, в інших школах російська вводилася тоді, коли цього бажали батьки. Все змінилося у 2014 році, коли РФ розпочала війну проти України.

На сьогодні на Вінниччини російською мовою і не вчать, і не викладають її.

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