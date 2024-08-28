США збільшують виробництво снарядів для України, – AP

Завод із виробництва боєприпасів у штаті Пенсильванія, США, який виробляє артилерійські снаряди для відправки в Україну, збільшив виробництво на 50% — з 24 000 до 36 000 набоїв на місяць.

Про це у середу, 28 серпня, пише Associated Press.

Вказується, що ще три нові виробничі лінії перебувають на стадії розробки.

«Скрентонський завод працює так: він перековує 907-кілограмові сталеві бруски на 155-міліметрові гаубичні снаряди. Потім їх відправляють до штату Айова, де їх начиняють вибухівкою і оснащують запалами. Звідти багато боєприпасів потрапляють до України», — пише АР.

На заводі вказують, що головним чином нині вони виробляють боєприпасти калібром 155 мм.

«Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти мети, яку поставив перед нами Пентагон», — пояснив журналістам Річард Гансен, представник командувача сухопутних військ на заводі.

Агентство зазначає, що завод у Пенсильванії на початку 20 століття був майстернею з ремонту локомотивів. Потім американське Міноборони викупило потужності й перетворило її на завод з виробництва великокаліберної артилерії для Корейської війни. З 2006 року цей завод експлуатує компанія General Dynamics за контрактом з урядом США, який є власником заводу.

Нещодавно Україна отримала норвезьку ліцензію на випуск снарядів калібром 155 мм.

Нагадаємо, виробник самохідних артилерійських установок Caesar теж планує збільшити їхній випуск до 12 штук на місяць у зв’язку з війною в Україні. Про це з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню у квітні повідомляв Forces Operations Blog.

До того компанія Nexter випускала шість установок Caesar на місяць, а до початку війни в Україні — тільки дві на місяць.

«Ми збираємося збільшити виробництво до 12 гармат на місяць», — заявив французький чиновник.

За його словами, це зобов’язання, взяте на себе промисловцем, покаже спроможність Франції реагувати на потреби України й усіх європейських партнерів, які є членами НАТО, і які перебувають у процесі досягнення виділення своїх 2% ВВП на оборону.