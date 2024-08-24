США запровадили нові санкції проти Росії

Міністерство фінансів та Державний департамент США запровадили новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Про це повідомила пресслужба американського Мінфіну.

Під санкції потрапив технологічний та фінансовий сектор РФ, а також великі російські металургійні та гірничодобувні компанії, які належать до «стратегічної металургійної галузі».

Зокрема, запроваджено обмеження щодо ряду підприємств металургійного гіганта «Євраз», який контролюється Романом Абрамовичем – Нижнетагільського металургійного комбінату (НТМК), Об’єднаного Західно-Сибірського металургійного комбінату, підприємства Ванадій Тула, Євраз Маркет та Євразхолдінг Фінанс.

Також санкції запроваджені проти ряду російських шахт.

Окрім того, під санкції потрапили підприємства Норнікеля Володимира Потаніна: Норильськ Авіа, Норильський гірсько-металургійний комбінат ім. А. П. Завенягіна, Норнікель Сфера та Норнікель Супутник, яка займається розробкою ІТ та операційною діяльністю в сфері цифровізації.

«Росія перетворила свою економіку на інструмент, який слугує військово-промисловому комплексу Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують виконувати зобов’язання, взяті президентом Байденом і його колегами з Великої сімки, націлені на руйнування ланцюжків поставок військово-промислової бази Росії, та на її платіжні канали», – так нові санкції США обгрунтував заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Раніше депутати ПАРЄ закликали Євросоюз посилити санкції проти металургії РФ, адже попри всі заборони, вона продовжує заробляти мільярди на війну проти України. Москві вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 млрд євро.

Нагадаємо, 12 червня США запровадили потужний пакет санкцій проти 300 фізичних, а також юридичних осіб на Росії та в інших країнах, які допомагають військовій машині Кремля. У той же день Московська біржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро з 13 червня.

Червневі масштабні санкції США проти Росії нанесли потужний удар по фінансовій інфраструктурі країни-агресора. Про це тоді написав голова Національного банку Україні Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, другий акцент пакета – суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних фінансових установ. Указ президента США у грудні 2023 року запровадив можливість застосування вторинних санкцій США до іноземних фінансових установ, які проводять/сприяють проведенню трансакцій або надають послуги особам, що пов’язані з військово-промисловою базою РФ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором.

«Тобто у фокусі уваги Мінфіну США та відповідно в зоні ризику опинились усі іноземні банки, які співпрацюють із санкційними особами РФ. Очікуємо посилення комплаєнсу банків щодо клієнтів та операцій, пов’язаних з Росією», – зазначив Пишний.

Він також відзначив нові секторальні санкції – заборона на постачання низки ІТ-послуг у РФ, що означатиме закриття доступу РФ до провідних технологічних рішень від американських постачальників.