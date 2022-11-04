США пообіцяли Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

США пообіцяли надати Україні необхідну для визволення Херсона допомогу. Про це заявив радник із безпеки США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до України.

Джейк Салліван зазначив, що операція зі звільнення Херсона стала однією з тем обговорення в рамках його приїзду в Україну, а також обговорюється поза візитом.

«У мене була можливість отримати доповіді військовими керівниками України про планування цих зусиль (щодо звільнення Херсона), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це. Не моя справа – оцінювати ситуацію на полі бою. Моє завдання – переконатися, що ми надаємо Україні те, чого вона потребує, щоб це сталося», — заявив він.

Салліван також пообіцяв додаткову допомогу, адаптовану до потреб херсонської операції.

«Я сьогодні знову перепитав, що потрібно, і я впевнений, що ми зможемо надати те, що потрібно для цієї битви», — заявив він.

Американські посадові особи завжди стриманні у своїх прогнозах, а тому, коли їх роблять, то це значить, що реально мають підстави вважати їх вірогідність дуже високою. Тому слова міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що він вірить в звільнення українськими захисниками Херсону і правобережної частини області в найближчий перспективі, викликають стриманний оптимізм. Про це він сказав учора.