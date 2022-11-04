 

США оголосили про передачу Україні танків і БТР

  1. 04.11.2022
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Як анонсував сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков, Пентагон оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги. Він не самий дороговартісний — на 400 мільонів доларів, однак включає в себе так необхідну ЗСУ бронетехніку.

Заступник речника Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу у Вашингтоні повідомила, що Україна отримує 90 танків Т-72, які належать Чехії. Половину з них відремонтують за гроші США, іншу половину — за кошти Нідерландів. Більше того, танки будуть технічно вдосконалено.

Частину танків планують передати до кінця поточного року, решту — в наступному.

Крім цього, в пакеті пердбачені 250 бронетранспортерів M1117, 40 броньованих катерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тисяча безпілотників Phoenix Ghost.

Нагадаємо, Фонд Сергія Притули за один день зібрав 236 мільонів гривень для закупівлі 60 британських БТР Spartan.

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