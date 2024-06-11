США надають Україні $824 млн на підтримку енергетики

США надають 824 мільйони доларів для підтримки української енергетичної інфраструктури. Про це 11 червня заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час конференції у Берліні з відновлення України.

Пріцкер нагадала, що США погодили пакет допомоги, який серед іншого, передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. І лише протягом минулих 45 днів США виділили 2 мільярди доларів для поставок військового обладнання для України. США наразі опрацьовують разом з Україною виділення 7,8 мільярда доларів бюджетної підтримки, а також 1,5 мільярда доларів для економічного відновлення України.

Також нещодавно США продовжили дію тарифних виключень на українську сталь, що дозволило безтарифний експорт цієї продукції з України до США. Сполучені Штати також запроваджують нову систему страхування «воєнних» ризиків для розширення інвестицій в Україну, зокрема, для підтримки малих та середніх підприємств та у професійне навчання, в якому дуже зацікавлений саме приватний сектор.

Пріцкер зауважила, що США, разом із Україною, партнерами по ЄС та Великою Британією, працюють над розробкою «передпроєктних» правових рамок, щоб значні міжнародні гроші, які надходять в Україну, спрямовуватися на конкретні проєкти, які є ефективними та гідними банківської підтримки.

Нагадаємо, днями США оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів.

На початку червня президент України Зеленський в інтерв’ю «The Guargian» назвав занадто повільною допомогу, яка нещодавно почала надходити зі Сполучених Штатів Америки. Хоча її загальна сума начебто велика, по факту в Україну надійшло дуже мало, і швидкість надходження залишається недостатньою.

З його слів, саме через дефіцит коштів Збройні сили України не можуть укомплектувати резервні бригади, які б мали по ротації поміняти ті, що нині перебувають на фронті. Це добри відчувають російські окупанти, які спішать загарбати побільше українських територій, користуючись слабкістю Збройних сил України і додатково розтягуючи лінію фронту.

Як відомо, 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї величезної суми піде на військову підтримку.

Перший пакет був вартістю у 1 млрд. доларів. Він включав транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою… Частина цієї зброї вже в Україні.

10 травня було оголошено ще один пакет зброї — на 400 млн. доларів. До нього серед іншого увійшли увійшли додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS, бойові машини піхоти Bradley, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Потім США оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів 24 травня. Тоді про це повідомила прессслужба Міністерства оборони США. І ось днями такий самий пакет пообіцяв Байден.