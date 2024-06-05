США анонсували нові поставки зброї Україні

Протягом найближчих тижнів США передадуть Україні нові пакети допомоги. Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

«Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну», — сказав він.

Салліван заявив, що Україна «опинилися в дірі» через затримки з відправленням військової допомоги США. Але, на думку радника Білого дому, Україна «зміцнює лінії» у ключових місцях, зокрема, зупиняють наступ Росії на північ від Харкова.

США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння. Салліван погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і США працюють над цим.

«Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті», — зазначив радник Білого дому.

Днями президент України Зеленський в інтерв’ю «The Guargian» назвав занадто повільною допомогу, яка нещодавно почала надходити зі Сполучених Штатів Америки. Хоча її загальна сума начебто велика, по факту в Україну надійшло дуже мало, і швидкість надходження залишається недостатньою.

З його слів, саме через дефіцит коштів Збройні сили України не можуть укомплектувати резервні бригади, які б мали по ротації поміняти ті, що нині перебувають на фронті. Це добри відчувають російські окупанти, які спішать загарбати побільше українських територій, користуючись слабкістю Збройних сил України і додатково розтягуючи лінію фронту.

Останнього разу США оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів 24 травня. Тоді про це повідомила прессслужба Міністерства оборони США.

Як відомо, 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї величезної суми піде на військову підтримку.

Перший пакет був вартістю у 1 млрд. доларів. Він включав транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою… Частина цієї зброї вже в Україні.

10 травня було оголошено ще один пакет зброї — на 400 млн. доларів. До нього серед іншого увійшли увійшли додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS, бойові машини піхоти Bradley, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.