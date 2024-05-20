Співачка Loreen висловилася про українських артистів

Переможниця Євробачення-2023, шведська співачка Loreen розповіла про українських артистів.

За її словами, вона в захваті від наших музикантів. Зокрема, вона зазначила, що вони вміють передавати у своїх піснях болючі переживання, які потрапляють у саме серце слухачів.

«Що я найчастіше помічала у ваших виступах — ви співаєте про важливі реальні події, через які пройшли, про живе. Це дивовижно, як біль може породжувати любов», — сказала вона в інтерв’ю Razom.

Loreen також підкреслила, що була в Україні кілька разів і їй все дуже сподобалося. Особливо їй запам’яталася традиційна їжа і гостинність українців.

«Мені кажуть, щоб я їла ще, коли я вже не голодна», — пригадала артистка.

Нагадаємо, минулого року Loreen висловлювалася на підтримку України, але водночас вона тоді відмовилася підписати прапор нашої країни, який гурт TVORCHI вирішив розіграти на благодійному аукціоні. Про це у травні 2023 року розповіла менеджерка та партнерка TVORCHI Юлія Могилюк у коментарі для Obozrevatel.

За її словами, артистка досить дивно поводилася на міжнародному пісенному конкурсі. Вона трималася від усіх осторонь. Крім того, що виконавиця не захотіла долучитися до допомоги Україні.

«Loreen, мабуть, єдина учасниця з усіх, з якою особливого контакту у нас не було. Вона трималася осторонь від усіх, і єдина, хто відмовився підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України», — сказала вона.