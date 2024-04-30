Спецпризначенці ЗСУ знищили два ЗРК «Бук» на території РФ

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили або принаймні вивели з ладу два зенітно-ракетних комплекси «Бук» російських окупантів на Сумському напрямку (тобто, на території РФ).

Про це о 16:20 повідомила пресслужба командування ССО ЗСУ, оприлюднивши у своєму Телеграм-каналі та на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» відповідне відео.

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом, оператори якого (чути їх голоси та емоції) наводили баражуючі боєприпаси (не FPV-дрони) на «жирні» цілі.

В коментарі вказано, що після ураження першого ЗРК на вогневій позиції на його евакуацію приїхав другий, в якого також влучив камікадзе з відносно широкими крилами.